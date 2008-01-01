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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:59 Понедельник, 9 марта

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура днем в Москве 8..10, по области 6 ..11 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 75%.

Погода а столичном мегаполисе изменится мало: будет тепло, влажно с незначительными колебаниями атмосферного давления. Наиболее биотропным фактором остается пониженное содержание кислорода в приземном воздухе, что может негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей. В основном это лица с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердца, с явлениями кислородной недостаточности. Этой категории людей следует выполнять рекомендации врача, принимать во время лекарство, по возможности больше бывать на свежем воздухе.

Геомагнитный фон 9 марта преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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