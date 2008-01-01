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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:12 Понедельник, 9 марта



Миновало 8 дней первого весеннего месяца - марта. Средняя суточная температура воздуха в Москве превышает многолетние значения на 8-10 градусов. Два дня подряд, 7 и 8 марта, обновлялись абсолютные максимумы температуры.



Так, для 8 марта новый рекорд температуры теперь +8.6 градуса, предыдущий +8.3 наблюдался в 2014 году.



Сегодня, 9 марта, в столице температура днем повысится до 8..10 градусов, а это значит, что может состояться новый рекорд температуры, и будет обновлен абсолютный максимум 2017 года со значением +10 градусов.



А вот рекорд по морозам, так и останется за 1915 годом, когда в ранние утренние часы столбик термометра опустился до -27.4 градусов



В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 4 градуса. Температура и ночью и днем была положительная: минимальная 2.4, максимальная 6.5 градусов, местами прошли небольшие осадки, высота снежного покрова уменьшилась на 1 см и составила 24 см. / meteonovosti.ru /



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