

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Россия бьет рекорды по рекордам тепла

ИА "Метеоновости" / 11:51 Понедельник, 9 марта



В первые дни календарной весны мощный вынос тепла с южных широт на европейскую часть континента своим влиянием, продолжает провоцировать активное падение предыдущих температурных рекордов.



8 марта 2020 года стало экстремально теплым для 39 городов России! При этом, на обширных территориях, рекорды шли не на десятые доли, а на целые градусы. Так в Рязанской области, в поселке Павелец, температура превысила предыдущий максимум 2017 года на 5,4 градуса, здесь в праздничный день воздух прогрелся до 10,6 градусов, что превысило среднемесячную норму на 13,8 значений. В самой Рязани так же не устоял рекорд 2017 года и среднемесячная норма, при прогреве в понедельник до 9,0 градусов, превысила свое значение на 11,4 от многолетней нормы.



В Смоленской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской областях, Крыму так же были повергнуты предыдущие рекордные максимумы. И здесь речь идет так же о 4 - 6 градусных значениях.



Но чемпионом дня стал Тамбов, с новым рекордом международного женского дня в 15,6 градусов, превысив месячную норму аж на 17,8 значений. До этого самым теплым днем 8 марта было в 2016 году с прогревом до +9,6 градусов.



На предстоящей рабочей недели ситуация, к радости жителей этих регионов, существенно не изменится. В дневные часы температура продолжит штурмовать максимальные высоты, сбивая темп лишь в вечерние и ночные часы, когда дожди будут пытаться немного ослабить напор и остудить пыл. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



