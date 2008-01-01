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Новости погоды


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Центральный Казахстан радует жителей стабильной погодой


ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 9 марта

  На сегодняшний день, центральная часть Казахстана разительно отличается по синоптической обстановке от всей картины условий, формирующих погоду на территории России и СНГ. Здесь устойчиво и обширно расположился азиатский антициклон, благодаря которому в регионе солнечно, морозно и сухо. Суточный ход температуры варьирует от -27:-22 градуса в ночные часы до -8:-3 градусов днем. Влажность воздуха при этом составляет 30-60%. Такая погода вполне комфортна, как для сезона, так и для внутреннего состояния жителей этого региона. И на вопрос о погодной стабильности, можно уверенно отвечать, что она в Караганде. Прошедший день 8 марта порадовал женщин, здесь дневной температурой в -4 градуса, а в ночь она понизилась до -17. Среднесуточная температура составила около -6,5 градусов, что соответствует среднемесячной норме в - 6,2. Перемены в погоде по прогнозам синоптиков, следует ожидать не ранее пятницы, 13 марта, когда давление начнет падать и усиливающийся южный ветер принесет с собой к выходным дневные положительные температуры, но осадков при этом не ожидается. / meteonovosti.ru /
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