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Новости погоды


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Верхоянск поздравил жительниц рекордным теплом


ИА "Метеоновости" / 13:15 Понедельник, 9 марта

  Сформировавшаяся в приземном слое температурная инверсия, преподнесла жительницам Верхоянска в Якутии приятный праздничный сюрприз: 8 марта, при полном штиле и слабом снеге, температура воздуха в дневные часы повысилась до -10,8 градусов, побив тем самым максимум, продержавшийся с начала прошлого века. Лишь в 1939 году температура здесь повышалась до рекордных -13,4 градусов. Такие редкие экстремумы вполне оправданы и объяснимы, ведь Верхоянск является одним из самых холодных городов мира, оспаривая это почетное звания только со своим соседом Оймяконом.

Всю предстоящую рабочую неделю в Верхоянске по прогнозам синоптиков осадков не ожидается, ветер слабый, южной четверти и температура воздуха вновь будет соответствовать своим многолетним среднесуточным значениям, которые для марта месяца составляют около -30 градусов.

Но за счет морозных инверсий, приятные аномалии в температурном фоне, все же не следует исключать, а значит, сохраняется и интрига новых температурных рекордов. / meteonovosti.ru /
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