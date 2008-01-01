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Северная Европа вновь в ожидании непогоды

ИА "Метеоновости" / 14:10 Понедельник, 9 марта



Над акваторией Норвежского моря и прибрежными районами Северной Европы с середины предстоящей недели погода вновь начнет портиться. Очередной атлантический циклон на больших скоростях уже торопится вслед уходящему вихрю на Скандинавский полуостров.



В ночь на вторник, 10 марта, еще сохранится благоприятная погода, но приземный ветер уже поменяет свое направление в ожидании приближающегося теплого фронта, на восточную четверть и в дневные часы усилится в порывах до 10-13 м/с. Атмосферное давление начнет существенно понижаться, а к вечеру к западной части Скандинавии подойдет мощная зона осадков.



В среду, 11 марта, в Дании, Норвегии, Швеции порывы ветра усилятся до 25-28 м/с, пройдут сильные, но кратковременные ливни, которые, как прогнозируется, пополнят копилку запасов на 15-20 мм за сутки.



Следуя на запад циклон закрутит непогоду на Кольском полуострове, Карелии и углубляясь на материк, захватит под свое влияние страны Прибалтики. Здесь порывы ветра будут достигать 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /



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