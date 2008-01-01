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Южный циклон испортит погоду на Камчатке

ИА "Метеоновости" / 14:51 Понедельник, 9 марта



Испортив погоду в Приморском крае, ненастный вихрь активно движется на северо-восток. Днем, во вторник, 10 марта, на Камчатке еще сохранится вполне комфортная погода, но уже к вечеру циклон доберется до южной оконечности полуострова и начнет портить погоду на близлежайших островах.



Ветер усилится и в утренние часы 11 марта в Северо-Курильске уже будет достигать в порывах 20-25 м/с, температура вновь перейдет через ноль на положительные значения и составит от 1до 3 градусов тепла. К вечеру непогода дойдет и до краевого центра. В Петропавловске-Камчатском в утренние и дневные часы -6:-4 градусов, а к вечеру при усилении порывистого ветра до 15 м/с, температура повысится до +1..+3 градусов.



Непогода сохранится на Камчатке всю рабочую неделю до выходных дней. Угроза гололедицы, гололедных отложений, заторов на дороге и последствий сильного ветра будут ее непосредственными спутниками. Жителям стоит быть внимательными и осмотрительными при передвижении на улицах и трассах. / meteonovosti.ru /



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