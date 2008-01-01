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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 04:44 Вторник, 10 марта

  Теплый атмосферный фронт, связанный с волновым циклоном, будет определять погоду в Москве и Московской области. Наиболее активное влияние атмосферного фронта скажется в первой половине дня. При плотной облачности прольется небольшой дождь. Во второй половине дня в облаках появятся просветы и дождь прекратится. Максимальная температура днем в Москве 7..9, по области 4..9 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.

Погода в столице и области окажется неустойчивой. Несмотря на то, что температура выше климатической нормы, будет влажно, атмосферное давление неустойчивое. Для метеозависимых людей такие внешние условия могут стать причиной обострения заболеваний суставов и органов дыхания, особенно болезненно реагируют лица с проявления дыхательной и кислородной недостаточности. В группе риска и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, с артериальной гипертонией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма, вегето-сосудистой дистонией и др. / meteonovosti.ru /
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