Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:44 Вторник, 10 марта
Теплый атмосферный фронт, связанный с волновым циклоном, будет определять погоду в Москве и Московской области. Наиболее активное влияние атмосферного фронта скажется в первой половине дня. При плотной облачности прольется небольшой дождь. Во второй половине дня в облаках появятся просветы и дождь прекратится. Максимальная температура днем в Москве 7..9, по области 4..9 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.
Погода в столице и области окажется неустойчивой. Несмотря на то, что температура выше климатической нормы, будет влажно, атмосферное давление неустойчивое. Для метеозависимых людей такие внешние условия могут стать причиной обострения заболеваний суставов и органов дыхания, особенно болезненно реагируют лица с проявления дыхательной и кислородной недостаточности. В группе риска и те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, с артериальной гипертонией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма, вегето-сосудистой дистонией и др. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения