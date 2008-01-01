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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:42 Вторник, 10 марта

  Наступивший первый день трудовой недели немного сбил праздничный теплый пыл атмосферного фона, пытаясь настроить жителей столичного региона на рабочий лад. Температурных рекордов москвичам 10 марта текущего года, увы, увидеть не придется. Но все же прогнозируемая температура воздуха продолжит превышать среднемесячное значения марта на 5-6 градусов.

Рекорды минимальных экстремумов по-прежнему останутся в прошлом веке, для 10 марта это 1915 год и его минимум в -25,6 градусов. А максимум - это 2014 год со значением в 13, 9 градусов.

Но не только температурные рекорды фиксирует метеорологическая летопись. Так в 1968 году за всю историю наблюдений для марта 10 число выдалось рекордным для минимального атмосферного давления, оно составило 951,4 гПа или 713 мм рт ст.

В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму почти на 4 градусов. Воздух днем прогрелся до +5,7, а ночью все же температура минимально опустилась ниже нуля до значения -1,0. Днем прошел дождь, который вкупе с высокой температурой способствовал понижению снежного покрова до 22 см, уменьшив его на 2 единицы. / meteonovosti.ru /
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