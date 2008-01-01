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Новости погоды


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Зима еще заглянет в Санкт-Петербург


ИА "Метеоновости" / 10:20 Вторник, 10 марта

  В длинные выходные, приуроченные к празднику всех женщин планеты, петербуржцев порадовала теплая и с покойная погода без осадков. Легкий ночной мороз подсушил асфальт, а 8 марта как по заказу выглянуло солнце - ну разве не этого ждала женская, да и мужская половина жителей города? Солнечным выдался и заключительный день выходных, мало того, набирающее силу весеннее светило умудрилось прогреть воздух до небывалого за всю историю метеонаблюдений значения +8,8 градуса, что стало новым рекордом для 9 марта (прежний рекорд +7,6 градуса был установлен в 2015 году).

Но на короткой рабочей неделе погода станет совсем не такой безмятежной, как в минувшие дни. Обширный североатлантический циклон начинает движение по хорошо знакомому зимнему маршруту - вдоль арктического побережья на восток. Сегодня, 10 марта, в городе пройдет небольшой дождь, в середине недели дожди усилятся. Во второй половине недели ветер перейдет на западную четверть, возможны порывы до сильного. Температура начнет понижаться, осадки - переходить в мокрый снег и даже снег. По прогнозам, в конце недели распогодится, но подморозит до -2..-7. Народная мудрость права - пришел марток ≈ одевайся потеплее! / meteonovosti.ru /
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