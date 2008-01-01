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Новости погоды


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Южный циклон испортит погоду на Дальнем Востоке


ИА "Метеоновости" / 10:53 Вторник, 10 марта

  Несмотря на преобладание циклонального характера погоды в Дальневосточном округе в минувшие дни, сильных осадков циклоны не принесли. Один из них заполнялся над западными районами Якутии и оказался способным лишь на небольшой снег, другой кружил над Охотским морем и также проявил себя лишь небольшим снегом на побережье Магаданской области и в западных районах Камчатского края.

Но уже в ближайшие дни относительно спокойную погоду на востоке округа нарушит активный циклон, поднимающийся с юга. Во вторник он прослеживается над японским островом Хоккайдо. Ненастная зона охватит Приморье. В ночь на среду здесь пройдут сильные осадки в виде дождя и снега, ветер усилится до 20 м/с, ожидаются гололедные явления. Днем в среду циклон начнет быстро подниматься на север и переберется в Охотское море. Вся территория, примыкающая к акватории моря, будет находиться под влиянием циклона. На востоке Хабаровского края пройдет сильный снег, поднимется метель, на побережье ветер усилится 21-26 м/с. В Камчатском крае также сильный снег, метель и ветер 25-30 м/с. В четверг, с дальнейшем продвижением циклона на север, сильный снег, метель и ветер штормовой силы ожидаются и на побережье Магаданской области. / meteonovosti.ru /
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