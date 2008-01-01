

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Очаг аномального тепла - в Поволжье

ИА "Метеоновости" / 11:18 Вторник, 10 марта



Погода в последний выходной день подарила жителям европейской территории настоящий подарок в виде солнца и рекордного тепла. Так в Среднем Поволжье температура воздуха превысила многолетние значения на 12 градусов. В большинстве городов были установлены новые температурные рекорды.



В Ульяновске она повысилась до 5,0 градусов, что на полтора градуса выше рекорда 2019 года, в Самаре новый суточный максимум для 9 марта 5.7 градусов, рекорд 1962 года со значением 4.0 градусов не устоял, в Саратове температура и вовсе повысилась до 13.6 градусов, а предыдущий рекорд, 5.4 градуса, отмечался в 2016 году. И это не полный список городов-рекордсменов.



В ближайшие дни аномально теплая погода в Поволжье сохранится. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



