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Московская весна придержит тепло

ИА "Метеоновости" / 11:51 Вторник, 10 марта



сезона. И первая декада месяца оказалась на 8-9 градусов выше нормы. Но это не означает, что продолжение весны будет происходить такими же темпами.



Аномально теплая погода сохранится до средины месяца. Ее по-прежнему будут определять атлантические циклоны. Но, несмотря на нехарактерный для марта температурный фон, погода ожидается ветреной и дождливой, что усилит ее дискомфорт. В субботу череду ненастных вихрей прервет антициклон. Он сформируется над югом Балтийского моря и откроет в среднюю полосу России путь арктическому воздуху. Осадки постепенно прекратятся, а температура переберется в сторону отрицательных значений.



Сегодня погоду в Москве и области испортил южный циклон, атмосферный фронт, связанный с ним, щедро поливает московскую землю дождями.



В среду дожди пойдут на убыль. В ночные часы во влажном воздухе при слабом ветре образуется туман с ухудшением видимости до 300-500 метров. Температура под утро в Москве 3..5 тепла, по области от 1 до 6 градусов. Днем при облачной погоде с прояснениями лишь местами пройдет небольшой дождь, а температура повысится в городе до 6..8, в Подмосковье 3..8 градусов.



В четверг столичный регион окажется на южной окраине уже атлантического циклона. Погода облачная с прояснениями и небольшим дождем, который пройдет не повсеместно. Ночью в Москве 2..4 градуса, по области до -1. Днем, как и накануне, в городе 6..8, в его окрестностях 3..8 тепла. Западный ветер усилится до 5-10 м/с, местами до 13-18 м/с.



В пятницу сохранится ветреная погода, с небольшим дождем. В дневные часы порывы западного ветра могут достичь 15-20 м/с. И хотя фон температуры существенно не изменится, при сильным ветре будет пронзительно холодно!



В субботу и воскресенье власть над погодой перейдет к антициклону. Причем столичный регион окажется на его восточной периферии во власти холодных северо-западных ветров. Здесь и снежок обозначится. Температура продолжит понижаться, в ночь на воскресенье до -5 градусов, и днем около 0 градусов. При таких значениях она все равно будет выше нормы, но лишь на 1-2 градуса. / meteonovosti.ru /



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