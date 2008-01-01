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На европейском юге летнее тепло

ИА "Метеоновости" / 12:12 Вторник, 10 марта



По средним многолетним данным, март в южных районах Европейской России, по сравнению со средней полосой, уже полностью весенний месяц.



Но в текущем сезоне уже к концу первой декады марта в Крыму и Краснодарском крае, если судить по температурному режиму, наступило лето. В минувшие сутки в самом Краснодаре температура днем повысилась до 26 градусов, а на черноморском побережье края местами до 29 градусов. Таких же значений придерживалась температура и в Крыму.



Такой подарок погода преподносит не каждый год, а потому в ряде южных городов были зафиксированы новые рекорды суточного максимума.



Так в Керчи днем 9 марта было 20.8 градусов, что выше рекорда 2017 года на 4.4 градуса. В Ялте новый рекорд теперь составляет 19.6 градусов (предыдущий, 17.2 градуса отмечался в 1951 году), в Симферополе потеплело до 25.3 градусов, а предыдущий рекорд, 22.6, был установлен в 1975 году.



Рекордных значений достигла температура в Ростове-на-Дону и Ставрополе (22.5), Краснодаре и Армавире (26.1), Анапе (21.3), Сочи (25.1), Туапсе (28.7). / meteonovosti.ru /



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