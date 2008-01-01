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Погода в Москве: ни дня без рекорда

ИА "Метеоновости" / 12:30 Вторник, 10 марта



Погода в переходные сезоны (весной и осенью), как правило, характеризуется неустойчивостью. Московская погода тому явное подтверждение. Еще в понедельник ярко светило солнце, а температура установила очередной рекорд. Ее максимальное значение составило 12 градусов, что на 2 градуса выше 9 марта 2007 года. Кстати, март 2007 года остается самым теплым за весь ряд метеорологических наблюдений с 1879 года.



А уже во вторник теплый атмосферный фронт южного циклона накрыл столичный регион сильным дождем. Лишь за ночь копилка осадков на опорной метеостанции города, ВДНХ, пополнилась на 10 мм. Дождь сохранялся в утренние часы и продолжается днем. До суточного рекорда остается 3.3 мм и, скорее всего, такое количество московская землю получит. И тогда 10 марта войдет в историю наблюдений с рекордом по дождям. Пока самым ненастным сегодняшний день наблюдался в 1998 году, когда выпало 13.3 мм осадков, то есть почти треть месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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