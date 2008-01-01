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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:32 Вторник, 10 марта

  В 12 часов в Москве облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,8..6,4 градуса; Северном 5,4..6,1 градуса, Северо-восточном 4,8..6,5 градуса, Восточном 4,7..5,1 градуса, Юго-восточном 4,4..5,3 градуса, Южном 5,0..5,7 градуса, Юго-западном 4,9..6,0 градуса, Западном 5,3..6,1 градуса, Северо-западном 5,1..6,1 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, температура 5,3..5,6 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, морось, температура воздуха 5,1..8,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+5
Ср.
11 мар.
+9
Чт.
12 мар.
+9
Пт.
13 мар.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Сарх		 -35
Кюсюр

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Дехрадун

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