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Теплее в первой декаде марта в Москве еще не было

ИА "Метеоновости" / 13:16 Вторник, 10 марта



Первая декада марта текущего года войдет в историю наблюдений над погодой, как самая теплая за всю историю наблюдений. Средняя температура (с учетом сегодняшнего дня) в ней составила +4.7 градусов и подобного еще не наблюдалось. Положительная температура в первой декаде марта в последний раз наблюдалась в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах и составила от 1.2 до 2.6 градусов. А в самом теплом марте 2007 года среднедекадная температура была лишь 1.2 градуса.



А вот по количеству выпавших осадков первая декады марта 2020 года не станет. Наибольшее количество осадков за этот период выпало в 2016 году - 43.2 мм при месячной норме 34 мм. Чуть меньше месячной норме выпало в 1966 году (31.4 мм) и 1998 (31 мм) годах. В этом году за первую декаду месяца выпало почти 26 мм (данные будут уточняться). / meteonovosti.ru /



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