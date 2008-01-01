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Новости погоды


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Теплее в первой декаде марта в Москве еще не было


ИА "Метеоновости" / 13:16 Вторник, 10 марта

  Первая декада марта текущего года войдет в историю наблюдений над погодой, как самая теплая за всю историю наблюдений. Средняя температура (с учетом сегодняшнего дня) в ней составила +4.7 градусов и подобного еще не наблюдалось. Положительная температура в первой декаде марта в последний раз наблюдалась в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах и составила от 1.2 до 2.6 градусов. А в самом теплом марте 2007 года среднедекадная температура была лишь 1.2 градуса.

А вот по количеству выпавших осадков первая декады марта 2020 года не станет. Наибольшее количество осадков за этот период выпало в 2016 году - 43.2 мм при месячной норме 34 мм. Чуть меньше месячной норме выпало в 1966 году (31.4 мм) и 1998 (31 мм) годах. В этом году за первую декаду месяца выпало почти 26 мм (данные будут уточняться). / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+5
Ср.
11 мар.
+9
Чт.
12 мар.
+9
Пт.
13 мар.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Сарх		 -35
Кюсюр

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Дехрадун

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