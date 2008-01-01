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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Вторник, 10 марта



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,5..8,5 градуса; Северном 7,2..8,3 градуса, Северо-восточном 7,1..8,3 градуса, Восточном 7,6..8,0 градуса, Юго-восточном 7,6..8,9 градуса, Южном 8,3..8,9 градуса, Юго-западном 8,0..8,7 градуса, Западном 7,0..8,3 градуса, Северо-западном 7,2..8,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 7,7..7,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 8,3..10,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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