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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:23 Вторник, 10 марта

  В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,5..8,5 градуса; Северном 7,2..8,3 градуса, Северо-восточном 7,1..8,3 градуса, Восточном 7,6..8,0 градуса, Юго-восточном 7,6..8,9 градуса, Южном 8,3..8,9 градуса, Юго-западном 8,0..8,7 градуса, Западном 7,0..8,3 градуса, Северо-западном 7,2..8,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 7,7..7,8 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 8,3..10,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
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местное
+8
Ср.
11 мар.
+9
Чт.
12 мар.
+9
Пт.
13 мар.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Гаруя		 -46
Делянкир

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Богра

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