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Новости погоды


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О погоде вечером в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 15:29 Вторник, 10 марта

  Погоду в столичной области будет определять теплый сектор атлантического циклона. При облачности с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 5..7 градусов, по области 3.. 8. Ветер переменный, 2-7м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /
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