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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:56 Среда, 11 марта
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 6..8, по области 3..8 градусов. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 737 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.
Падение атмосферного давления, натекание облачности, и небольшой дождь, будут мало способствовать хорошему самочувствию метеозавизимых людей. Кислородный фон в приземном слое тоже снизит свои значения. Все эти моменты не замедлят отразиться на лицах, страдающих сердечно заболеваниями и страдающих вегето-сосудистой дистонией. Аритмия, нарушения собственного артериального давления, астения, спастические реакции - все это можно частично предотвратить, если во время принять назначенные лекарственные препараты лечащим врачом, а так же не забывать о здоровом сне и правильном питании. В домашних условиях рекомендуется поддержать свое самочувствие чашечкой полезного травяного чая и витаминными препаратами. / meteonovosti.ru /
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