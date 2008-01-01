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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:07 Среда, 11 марта

  Первая декада марта текущего года войдет в историю наблюдений над погодой аномально теплой. Средняя температура минувших дней на 8-9 градусов превысила норму. Больше декадной нормы выпало на московскую землю и дождей. Еще одна особенность первой декады первенца весны - отсутствие снежного покрова. Как правило, наибольшая за весь зимний сезон высота снежного покрова отмечается именно в первой декаде марта.

Вот и сегодня в Москве сохранится не по сезону теплая погода. Максимальная температура в городе от 6 до 8 тепла. Но даже такое значение окажется далеко от суточного рекорда. Он останется в 2015 году, когда максимальная температура повысилась до 13 градусов.

Самая холодная ночь на 11 марта отмечалась в 1909 году, под утро морозы усилились до -27.7 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

Сильными дождями отметился этот день в 1998 году. На московскую землю вылилось 13.3 мм небесной влаги.

В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму почти на 2 градусов. Воздух днем прогрелся до +3.6, а ночью температура не опустилась ниже нуля, остановившись на отметке +0.6 градусов. Шел мокрый снег, выпало 2.5 мм, а высота снежного покрова к этому дню уменьшилась до 21 см. / meteonovosti.ru /
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