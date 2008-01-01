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Дождливая декада в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:33 Среда, 11 марта



Первая декада марта нынешнего года войдет в историю наблюдений не только аномально теплой, но и аномально дождливой. Так за сутки 10 марта в столице, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 15 мм осадков ( 10 мм ночью и 5 мм днем). Предыдущий суточный рекорд этого дня составлял 13,3 мм. Всего же за первую декаду месяца выпало без малого 29 мм небесной влаги, что составляет 85% ее месячной нормы.



Небольшой дождь пройдет и сегодня, 11 марта, не обойдется без дождя и в ближайшие сутки, хотя такой интенсивности, как в ночь на 10 марта, он не достигнет. Выпавший накануне дождь заметно очистил дороги столицы от прошлогодней грязи, постарался насытить влагой почву. / meteonovosti.ru /



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