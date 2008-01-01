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Штормовая погода на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 11:13 Среда, 11 марта



Дальний Восток штормит. Активный циклон, зародившийся в Желтом море, быстро смещается на северо-восток. В ночь с 10 на 11 марта он миновал Японское море и вышел на акваторию Охотского моря. Атмосферный вихрь уже достиг впечатляющих масштабов, в его циркуляции оказались Приморский край, Сахалин, Курильские острова и Камчатский полуостров. Циклон углубляется, 11 марта атмосферное давление в центре будет очень низким (около 960 гПа). В связи с выходом активного циклона объявлены штормовые предупреждения.



В среду, 11 марта, на востоке Хабаровского края ожидается сильный снег, метель, на побережье Татарского пролива ветер с порывами 21-26 м/с. Сильные, местами очень сильные осадки пройдут в северных и центральных районах Сахалина, ветер на побережье усилится до 25-32 м/с, местами возможна сильная метель. С 11 по 13 марта штормовая погода будет терзать Курилы, на островах пройдут сильные осадки (на севере - снег), усиление ветра до 27-32 м/с. 11-12 марта на Камчатке сильный мокрый снег, метель, в горных, предгорных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежные заносы, ветер южный 15-20 м/с, в прибрежных районах 25-30 м/с.







Циклон продолжает смещаться на северо-восток. В ближайшие сутки непогода накроет Магаданскую область, в конце недели - Чукотский полуостров. / meteonovosti.ru /



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