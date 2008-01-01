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Период рекордного тепла заканчивается

ИА "Метеоновости" / 11:52 Среда, 11 марта



Нынешняя зима и начало весны внесли много изменений в климатические справочник. И почти все изменения приходятся на рекорды тепла. Вот и вчерашний день оказался урожайным на эти рекорды, что стало уже привычным для специалистов и не всегда приятным для жителей регионов-рекордсменов. А вот на юге России сухая и по-летнему теплая погода и вчера, 10 марта, еще радовала жителей и гостей солнце и теплом. Не устояли температурные рекорды в Симферополе, Керчи, Ялте. Так в Симферополе температура повышалась до 21,9 градуса, в Керчи до 19,4 градуса ( предыдущие рекорды 2017 года составили соответственно 21,6 и 17,9 градуса). В Ялте воздух прогрелся до 19,9 градуса ( прежний рекорд 18,3 градуса был в прошлом году).



Еще теплее было на курортах краснодарского края: так в Анапе воздух прогревался до 21,8, в Туапсе до 21,0, в Сочи до 24,7 градуса, в Красной Поляне до 26,1 градуса. Именно там 10 марта был самый теплый ( даже жаркий день) на территории России. Не устоял рекорд 1925 года ( 18,5 градуса) в Кисловодске, где воздух прогревался до 23,8 градуса . Почти столько же ( 23,7 градусов) было в Краснодаре ( предыдущий многолетний максимум 21,7 градуса отмечался в 1947 году). Но уже сегодня погода на юге Европейской России, начиная с Крыма, изменится: холодный атмосферный фронт принесет дожди, сильный порывистый ветер, понизит температуру.



Ну а вчерашний день вновь отметился рекордами тепла не только на юге, но и на самом севере европейской России. Не устояли абсолютные максимумы температуры в ряде городов мурманской области, Карелии, в Ненецком автономном округе, во многих городах Черноземья, Верхней, Средней и Нижней Волги.



Ну, а в ближайшие сутки, рекорды и там отменяются. Осадки, сильный порывистый ветер и заметное понижение температуры к концу недели охватит практически всю территорию Европейской России. / meteonovosti.ru /



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