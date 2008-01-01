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Штормовая погода в пятницу 13!
ИА "Метеоновости" / 13:42 Среда, 11 марта
Весна в центральной России может не только радовать теплом, но и угрожать сильным ветром. В конце рабочей недели, а именно в пятницу, 13 марта, широтная зона между 50 и 60 параллелями окажется областью чрезвычайно больших градиентов атмосферного давления, что приведет к усилению ветра до опасных отметок.
Это североатлантический циклон, центр которого 12 марта переберется на север Ботнического залива, а сутками позже на Ямал, изменит погоду на большей части Европейской России.
Юго-западные потоки сменятся западными, и усилятся до стадии штормового ветра. А затем на смену апрельскому теплу вернется снежок и морозец. Но это для марта явление обычное, а ветер с порывами более 20 м/с, случается в марте крайне редко!
Именно днем в пятницу, 13 марта, в центральных областях возможны порывы ветра до 20-25 м/с.
Последний раз в марте подобная ситуация наблюдалась 10 лет назад, в 2010 году: порывы ветра на территории нынешней Новой Москвы достигли 22 м/сек. Но это было 11 числа, в четверг. / meteonovosti.ru /
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