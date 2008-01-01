

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 11 марта



В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,5..8,2 градуса; Северном 7,2..8,2 градуса, Северо-восточном 7,2..8,2 градуса, Восточном 6,6..7,2 градуса, Юго-восточном 6,3..7,4 градуса, Южном 5,9..7,7 градуса, Юго-западном 6,9..7,8 градуса, Западном 7,1..8,1 градуса, Северо-западном 6,2..8,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 7,5..7,6 градуса. На территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха 6,7..7,7 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



