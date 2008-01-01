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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:30 Среда, 11 марта

  В 15 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,5..8,2 градуса; Северном 7,2..8,2 градуса, Северо-восточном 7,2..8,2 градуса, Восточном 6,6..7,2 градуса, Юго-восточном 6,3..7,4 градуса, Южном 5,9..7,7 градуса, Юго-западном 6,9..7,8 градуса, Западном 7,1..8,1 градуса, Северо-западном 6,2..8,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 7,5..7,6 градуса. На территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха 6,7..7,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+8
Чт.
12 мар.
+9
Пт.
13 мар.
+9
Сб.
14 мар.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Омдурман		 -42
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Биратнагар

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