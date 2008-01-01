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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 07:45 Четверг, 12 марта

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 6..8, по области 3..8 градусов. Ветер западный 5-10, местами порывы 13-18 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 735 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

Погода в столице будет пасмурная с колебаниями метеопараметров, атмосферное давление понизится еще на пару единиц и будет значительно ниже нормы, ниже обычных значений ожидается и содержание кислорода в воздухе. По медицинской оценке это гипоксический эффект, который является внешним неблагоприятным фактором. Такие погодные условия могут негативно сказываться на самочувствии при наличии хронических заболеваний органов дыхания (бронхиальная астма, дыхательная и кислородная недостаточность), перенесших сосудистые нарушения (инфаркт миокарда, нарушение ритма, сердечная недостаточность и др.). В этих случаях, прежде всего, необходимо соблюдение рекомендаций врача, прием назначенных лекарств. Переключиться с зимы на весну организму, особенно если имеются симптомы хронического переутомления, очень тяжело даже людям молодого возраста и практически здоровым. Неустойчивый характер погоды сказывается на общем состоянии и проявляется быстрой утомляемостью, разбитостью, сонливостью, частыми головными болями и др. Помочь организму легче перенести природные изменения помогут активные занятия спортом на свежем воздухе, утренний контрастный душ, который следует завершать более холодной водой, комплекс поливитаминов и растительных адаптогенов.

Геомагнитный фон ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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