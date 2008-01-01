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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:48 Четверг, 12 марта

  Атмосферные фронты атлантического циклона принесли в столицу ненастную погоду с дождем и порывистым ветром. Юго-западный ветер сменился на западный, при облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура воздуха составит +6..+8 градусов. Порывы же ветра местами составят 13-18 м/с.

Несмотря на понижение температуры, среднее суточное ее значение на 6-7 градусов превысит климатическую норму.

А в далеком 1888 году воздух под утро остывал до -30,3 градусов. Самым же теплым день 12 марта был в 2002 году, когда температура повышалась до +9,2 градуса.

В прошлом, 2019 году, средняя суточная температура составила -0,9 градуса, что было почти на 2 градуса выше климатической нормы. Под утро температура понизилась до -3,3 градуса, а днем воздух прогрелся до +1,7 градуса. Прошел небольшой снег, высота снежного покрова за сутки не изменилась и составила 21 см. / meteonovosti.ru /
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