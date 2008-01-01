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Новости погоды


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Теплый воздух добрался до Ямала


ИА "Метеоновости" / 11:09 Четверг, 12 марта

  На большей части европейской территории России аномально теплая зима сменилась аномально теплой весной. Температура воздуха по-прежнему превышает привычные показатели. В средней полосе на 6-7 градусов, а на юге аномалия температуры доходит и до 12 градусов. Многочисленными температурными рекордами уже никого не удивишь. Очень много их на европейском юге, в центральных областях и в Поволжье. Но теплый воздух проникает и в Сибирь. Ведь активные атлантические циклоны, несущие теплый воздух, не встречают препятствия в виде сибирского антициклона. Идут циклоны по северу, очаг тепла тоже расположился в северных районах. В Ямало-Ненецком округе температура превышает норму на 10-12, а на юге аномалия доходит до 16 градусов! Поэтому без рекордов не обойтись. 11 марта рекордсменами стали Марресаля, где воздух прогрелся до +0,2 градуса, в 1967 году остался предыдущий рекорд, -0,4 градуса. Антипаюта: -0,6 градуса, Тазовский -0,3 градуса. В Тарко-Сале термометры показали +2,1 градуса. Ранее, в 2014 году, был установлен рекорд +1,2 градуса.

В ближайшие дни циклон в Ямало-Ненецком округе сохранит влияние. Ожидается ненастная, но очень теплая погода. / meteonovosti.ru /
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