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На выходные зима заглянет в Москву

ИА "Метеоновости" / 11:49 Четверг, 12 марта







Погодные условия будет определять обширный циклонический вихрь, центр которого перемещается вдоль арктического побережья. К выходным центр циклона доберется до Ямала, центральный район окажется в его тыловой, холодной части. Начнется активное вторжение холодного воздуха, сопровождаемое сильным ветром и понижением температуры.



В пятницу, 13 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами будет приниматься дождь, температура воздуха 2.. 4 градуса, западный ветер в порывах станет усиливаться до 13-18 м/с. Днем местами небольшой дождь, температура еще положительная, в Москве до 5..7 градусов. Но при ветре с порывами до 19-24 м/с будет казаться, что на улице уже мороз!



В субботу, 14 марта, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ночью +1..+3, по области до -1 градуса, днем около 5 тепла, к вечеру понижение до -2 градусов, по области до -4. Ветер сменит направление на северо-западное, порывы 10-15 м/с.



По-зимнему ненастной будет погода в воскресенье. Ночью пройдет снег от небольшого до умеренного, разыграется метель. К утру сформируется временный снежный покров и подморозит до -2..-4 градусов, по области до -5. Днем местами небольшой снег, снежный покров сохранится, днем в столице около нуля, по области от -1 до +4 градусов.



При температуре воздуха около 0 градусов на скорое таяние снега рассчитывать не приходится. Средняя суточная температура воздуха впервые с начала сезона будет отрицательной! / meteonovosti.ru /



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