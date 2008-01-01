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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:30 Четверг, 12 марта

  В 12 часов в Москве облачная погода, с небольшим дождем и усилением ветра в порывах до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,1..6,0 градуса; Северном 4,5..5,7 градуса, Северо-восточном 4,6..6,0 градуса, Восточном 5,1..5,0 градуса, Юго-восточном 5,1..5,7 градуса, Южном 4,8..5,7 градуса, Юго-западном 4,4..5,4 градуса, Западном 4,0..5,5 градуса, Северо-западном 4,7..5,3 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, температура 4,32..4,5 градуса. На территории Новой Москвы слабый дождь, температура воздуха 4,7..5,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+5
Чт.
12 мар.
+9
Пт.
13 мар.
+9
Сб.
14 мар.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Накхонсаван		 -33
Белая Гора

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Сан-Хуан-де-лос-Моррос

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