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Новости погоды


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Март расщедрился на дожди


ИА "Метеоновости" / 12:33 Четверг, 12 марта

  После аномально теплой зимы на Европейскую территорию России пришла аномально теплая весна. Многочисленные рекорды, как в средней полосе, так и на юге, стали в нынешнем году чем-то обыденным. Отсутствие снега в центральных областях в это время года само по себе необычно. Как и незамерзающие реки. Согласно многолетним наблюдениям, в столичном регионе в это время еще реки покрыты льдом, да и сугробы лежат, высота их обычно доходит до 32-33 см. В нынешнем году снега было мало, а тот, который выпадал, очень быстро таял, тому способствовали высокая температура воздуха и дожди. Дожди, тем более сильные, нехарактерны для средней полосы ЕТР. Но и такая погода как зимой, да в начале весны тоже не типична. Нынешний март очень щедр на осадки. А именно - на дожди. Так, в Угличе 11 марта выпало 12 мм небесной влаги. А это - половина месячной нормы. В Москве количество выпавших с начала марта осадков составило 31 мм при норме в 34 мм. И осадков будет еще больше. К середине марта норма осадков будет перевыполнена. В копилке осадков будет не только дождь, но и снег - как и положено в марте. / meteonovosti.ru /
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