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Южный циклон добрался до Камчатки

ИА "Метеоновости" / 13:12 Четверг, 12 марта



Циклонический вихрь, круживший над акваторией Охотского моря, не оставил шансов прибрежным территориям. В его владениях и ливневые осадки наблюдались, и ураганный ветер, и сильные метели. 11 и в ночь на 12 марта циклон и его атмосферные фронты заглянули на побережье Магаданской области. Прошел сильный снег, мели метели, сопровождаемые ветром штормовой, почти ураганной силы, до 32 м/с в порывах. На Сахалине сильные осадки, в виде снега и мокрого снега выпало до 28 мм небесной влаги, штормовой ветер (до 31 м/с) поднимал метели. А вот северным Курилам и югу Камчатки циклон и его атмосферные фронты оставили ураганы и сильнейшие осадки. На севере Курильской гряды прошли сильные осадки, в виде дождя и мокрого снега выпало до 123 мм небесной влаги - количество, характерное для летних дождей, а также превышающее месячную норму. Не обошлось и без порывистого ветра, до 26 м/с, но ветер даже не штормовой. Основной удар стихии пришелся на юг Камчатки. Здесь выпало 109 мм осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. И для юга Камчатки это тоже больше месячной нормы. А ветер на мысах достигал ураганной силы, до 43-48 м/с в порывах. Хотя для мыса Лопатка, знаменитого своими ветрами, ураганы - довольно частое явление.



Уже 13 марта циклонический вихрь станет терять силы, облаков и осадков станет гораздо меньше, ветер ослабеет до 15-20 м/с, температура воздуха немного понизится. / meteonovosti.ru /



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