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Ветер в Москве крепчает

ИА "Метеоновости" / 13:38 Четверг, 12 марта



В столичном регионе на сегодня, 12 марта, прогнозировался сильный порывистый ветер, до 13-18 м/с. Утро в Москве и области началось с пасмурной и ветреной погоды. В центре города порывы ветра утром достигали 10-13 м/с, в столичных аэропортах ветер усиливался до 12-14 м/с. К 13 часам ветер окреп. В большинстве округов порывы его достигают 12-14 м/с, в во Внуково зафиксированы порывы до 16 м/с. Температура воздуха высокая для второй декады марта, +5..+6 градусов, но из-за ветра кажется, что на улице холоднее. / meteonovosti.ru /



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