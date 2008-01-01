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Новости погоды


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Штормовая погода на Балтийском побережье


ИА "Метеоновости" / 13:52 Четверг, 12 марта

  Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Калининградской области. Виной тому - активный циклон, центр которого кружит над северном Скандинавии, и атмосферные фронты. 12 марта в Калининградской области ожидается дождливая и ветреная погода, ветер в порывах достигнет 15-20 м/с. Во второй половине ветер усилится, в порывах до 25-30 м/с, а на побережье порывы достигнут ураганной силы, 33 м/с. Такой ветер очень опасен, поскольку поднимает высокие волны. 13 марта циклон и его атмосферные фронты начнут терять силу. Временами еще будет приниматься дождь, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ослабеет до 12-17 м/с, ночью 15-20 м/с, на побережье порывы до 28 м/с. Температура воздуха понизится до +3..+8 градусов, ночью термометры покажут 0..+5 градусов. / meteonovosti.ru /
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