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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:14 Пятница, 13 марта
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тылу циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 3..8 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами 19-24 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 732 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 75%.
Погода в столичном регионе по возможному влиянию на организм метеозависимых людей остается не комфортной. Основным биотропным фактором является очень низкое содержание кислорода в приземном слое воздуха ( ниже нормальных величин почти на 17 единиц) и низкий фон атмосферного давления. Метеопатические реакции и симптомы ухудшения самочувствия могут наблюдаться у лиц с хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой осложненных дыхательной и кислородной недостаточностью, перенесших острые сосудистые нарушения, гипертоников и гипотоников. В этих случаях, прежде всего, необходимо соблюдать рекомендации лечащего врача, свести к минимуму тяжелые физические нагрузки, если позволяет самочувствие, найти время для не нагрузочных прогулок, дыхательной гимнастики на свежем воздухе.
Следует отметить, что неустойчивый характер весенней погоды может негативно сказываться и на психологическом статусе практически здоровых и не метеочувствительных людей, вызывать различные вегетативные нарушения, ухудшение самочувствия, снижение умственной и физической активности.
Геомагнитный фон 13 марта прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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