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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:36 Пятница, 13 марта



В столичном регионе продолжается аномально теплая весна. О марте в народе многое говорили. В основном, пословицы и поговорки касаются переменчивой погоды в первом весеннем месяце, и обманчивого мартовского тепла. То есть, за теплыми весенними деньками может последовать зимняя стужа. Сегодня, 13 марта, температура воздуха уже не такая высокая, как накануне, но всё еще превышает норму на 7 градусов! Днем термометры покажут +5..+7 градусов, при облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь. Западный ветер в порывах будет усиливаться до 19-24 м/с. Из-за ветра будет казаться, что на улице легкий мороз.



А морозы в марте случаются, и не редко. В далеком 1902 году под утро холода окрепли до -32,3 градуса - даже для зимы неплохой показатель. И с тех пор таких морозов в это время не было. А день в 2002 году вошел в историю метеонаблюдений как самый теплый. Воздух прогрелся до 11,5 градуса.



В прошлом, 2019 году, средняя суточная температура составила -3,7 градуса, что было почти на 1 градус ниже климатической нормы. Под утро воздух остыл до -5,3 градуса, а днем термометры показали -0,8 градуса. Прошел снег, высота снежного покрова за сутки увеличилась до 23 см. / meteonovosti.ru /



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