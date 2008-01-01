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С первым весенним снегом и гололедицей!

ИА "Метеоновости" / 11:16 Пятница, 13 марта



зиму, решил озадачить нас в марте. Всё настроилось на раннюю весну, но природа "подкорректировала" планы, из апреля нам придется вернуться в начало марта. И вновь вместо зеленой травы увидеть белый снег.



В воскресенье в столичном регионе ожидается вполне зимняя погода. Атмосферный фронт, который вернет нам зимний пейзаж, наибольшую активность проявит вечером 14 и в ночь на 15 марта. Начнет сыпать снег, сильный северо-западный ветер поднимет метель. К утру большая часть столичных газонов и дворов окажется под слоем снега. Местами образуется гололедица.



И днем небольшой снежок еще будет приниматься. При температуре воздуха около или чуть выше 0 градусов, таяние свежевыпавшего снега будет происходить медленно. Лишь сильному ветру, за счет испарения, и солнечным лучам удастся вернуть весенний пейзаж на следующей неделе. / meteonovosti.ru /



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