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В Приволжье сильный ветер, осадки, похолодание

ИА "Метеоновости" / 11:27 Пятница, 13 марта



В середине недели волна субтропического тепла накрыла почти весь Приволжский федеральный округ (за исключением самых северных районов). Уже 9 марта в отдельных городах Приволжья начали обновляться абсолютные максимумы температуры. А в среду, 11 числа, новые рекорды стали массовыми и были установлены в Нижнем Новгороде (+11,9), Йошкар-Оле (+9,4), Чебоксарах (+8,6), Казани (+9,0), Пензе (+11,8), Самаре (+12,3), Ульяновске (+10,8) и других городах региона. Резкое повышение температуры вызвало активное снеготаяние в тех районах, где снежный покров сохранился.



В четверг, 12 марта, в циркуляцию североатлантического циклона попала почти вся европейская территория России. Под напором более прохладного атлантического воздуха волна субтропического тепла пошла на спад, но рекорды успели обновиться в южной части Приволжья: Пенза (+9,4), Самара (+11,5), Оренбург (+5,4), Ульяновск (+9,6), Казань (+8,4) и другие. В пятницу, 13 марта, влияние циклона усилится, в регионе ожидается сильный западный и юго-западный ветер, местами с порывами 18-23 м/с. Пройдут осадки - дождь, мокрый снег, на севере снег с метелью. В выходные также возможны осадки, на юге местами сильные. На значительной части территории восстановится снежный покров. Существенно похолодает: ночью заморозки до -1...-4, на севере - до -8, днем на юге +2..+7, на севере около нуля. В начале следующей недели похолодание усилится.



/ meteonovosti.ru /



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