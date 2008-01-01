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Заморозки доберутся до Крыма

ИА "Метеоновости" / 11:31 Пятница, 13 марта



С начала календарной весны погода радовала крымчан теплом, подчас - по-настоящему летним. Особенно высокой была температура в центральной части полуострова. В Симферополе за первую декаду марта обновились четыре абсолютных максимума: первый рекорд был установлен 4 марта (+27,0), остальные - 8, 9 и 10 марта (+25,2, +25,3 и +21,9 градуса). В середине недели атмосферный фронт затянул небо облаками, местами прошли небольшие дожди. Стало заметно прохладнее, но в Керчи не устоял рекорд 2001 года (+14,7), воздух прогрелся до +15,2.



В конце недели в области повышенного давления распогодилось. Пятница и суббота обещают преимущественно солнечную погоду без осадков с преобладающей температурой днем +12..+17, ночью в субботу +6..+9. В воскресенье волна арктического воздуха, пройдя через Беларусь и Украину, докатится до Крымского полуострова. Подует холодный северный ветер и температура уже вряд ли поднимется выше +2:+7, а в ночь на понедельник ожидаются заморозки до -1..-4. Несколько следующих дней погода будет антициклональной ≈ солнечной и без осадков, сначала прохладной, но постепенно температура вернется к мартовской норме. / meteonovosti.ru /



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