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Новости погоды


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На Дальнем Востоке рекордные снегопады и штормовые ветра


ИА "Метеоновости" / 12:19 Пятница, 13 марта

  Циклон с центром над Охотским морем продолжает углубляться. Накануне давление в его центре упало до 975 мб. Циклон охватил своим влиянием большинство восточных районов Дальневосточного округа, где проявил себя снегопадами, метелями и штормовым ветром.

В Магаданской области и Чукотском автономном округе шел сильный снег, выпало до 16 мм осадков, при ветре до 32 м/с поднялась метель. Сильные осадки, метели и ветер до 30 м/с отмечались на севере Курильской гряды. Ветреная погода отмечалась в Приморье и на Сахалине.

Но в большей степени циклон проявил себя в Камчатском крае. Прошли сильные снегопады, отмечалась продолжительная метель и ветер более 34 м/с. В Петропавловске Камчатском количество выпавших осадков составило 38 мм, что стало суточным рекордом. Предыдущий рекорд (32 мм) отмечался в 2015 году. Сегодня циклон сохранит неблагоприятную погоду на востоке страны.

А в ближайшие дни он переберется на материковую часть округа, в Магаданскую область. Сильный снег, метель, штормовой ветер сохранятся в Магаданской области, Камчатском крае, на севере Курил и в Чукотском автономном округе. / meteonovosti.ru /
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