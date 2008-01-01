|
|
|
Новости погоды
Штормовой ветер в центре России
ИА "Метеоновости" / 12:29 Пятница, 13 марта
13 марта центральные области России оказались в зоне огромных градиентов атмосферного давления. Ночью стал усиливаться ветер, к полудню порывы его в Московской области достигли 25м/с, в Калужской 24м/с, в Рязанской и Смоленской 21м/с.
По шкале Бофорта ветер такой силы относится к категории шторма. В период 15-18 часов зона сильных ветров еще будет беспокоить жителей центральных областей. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.