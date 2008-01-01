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Новости погоды


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Штормовой ветер в центре России


ИА "Метеоновости" / 12:29 Пятница, 13 марта

  13 марта центральные области России оказались в зоне огромных градиентов атмосферного давления. Ночью стал усиливаться ветер, к полудню порывы его в Московской области достигли 25м/с, в Калужской 24м/с, в Рязанской и Смоленской 21м/с.

По шкале Бофорта ветер такой силы относится к категории шторма. В период 15-18 часов зона сильных ветров еще будет беспокоить жителей центральных областей. / meteonovosti.ru /
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