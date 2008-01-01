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Балтийское побережье в зоне штормовых ветров

ИА "Метеоновости" / 12:39 Пятница, 13 марта



Атмосферная ситуация в текущие дни складывается таким образом, что от Балтийского моря до Уральских гор погоду определяет мощный циклонический вихрь, пришедший с Атлантики. Его центр располагается вблизи Кольского полуострова, а северо-западные территории и средняя полоса России, а также наши западные соседи: Латвия и Литва, оказались в зоне больших барических градиентов, что привело к усилению ветра.



В самой западной российской области, Калининградской, уже в четверг во второй половине дня ветер усилился до 15-20 м/с. К вечеру порывы достигали уже 23 м/с. На побережье Литвы зарегистрированы порывы ветра до 31 м/с, в Каунасе - до 22 м/с.



В пятницу, уже в ранние утренние часы ветер в порывах в Калининградской области достигал 15-16 м/с.



На берегах Финского залива такого сильного ветра не наблюдалось. Максимально он усиливался до 11 м/с. / meteonovosti.ru /



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