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Поволжье и Урал в аномальном тепле

ИА "Метеоновости" / 13:04 Пятница, 13 марта



В минувшие сутки вся территория Европейской России, Урал и Сибирь оставались в теплом воздухе. Среднесуточная температура на этой территории превысила многолетние значения на 4-10, а в Поволжье и на Урале на 12! градусов.



В большинстве городов температура установила новые суточные рекорды. В Поволжье рекордных значений температура достигла в Казани (+8.4), Ульяновске (+9.6), Пензе (+9.4), Перми (+6.8), Самаре (+11.5) и ряде других городов.



Еще выше была температура в большинстве уральских городов. Так в Екатеринбурге днем 12 марта она повысилась до 14.2 градусов, что на 7 градусов выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году.



В ближайшие дни не по сезону теплая погода в Поволжье и на Урале сохранится. Но таких величин положительная аномалия уже не достигнет. В начале следующей неделе температура воздуха превысит многолетние значения лишь на 4 градуса. / meteonovosti.ru /



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