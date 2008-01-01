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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:39 Суббота, 14 марта



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня скажется влияние атмосферного фронта, пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, к вечеру понижение до -2 градусов, по области 1..6, к вечеру понижение до -4 градусов. Вечером местами гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 736 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



Погодные условия в Москве и области вновь меняются. А колебания основных метеопараметров оказывают влияние даже на самочувствие молодых и здоровых людей. Как правило, это проявляется в психологическом дискомфорте, снижении физической активности. Организм человека не успевает адаптироваться к быстро изменяющимся погодным условиям. Нелегко приходится людям метеозависимым, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, перенесших сосудистые катастрофы. Таким людям может понадобиться медикаментозная поддержка. В группе риска люди с эндокринными заболеваниями. Еще одним неблагоприятным фактором станет порывистый ветер. Погода будет восприниматься как морозная, а к вечеру температура понизится до отрицательных значений. Но из-за ветра возникнет ощущение, что мороз заметно усилился. Следует одеваться теплее, людям, склонным к кожным заболеваниями, защищать лицо и руки, иначе хронические недуги напомнят о себе. И еще одна категория людей, негативно реагирующих на ветреную погоду - люди с нервными расстройствами. Могут возникнуть такие симптомы, как чувство беспричинной тревоги и беспокойства, головные боли, слабость. / meteonovosti.ru /



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