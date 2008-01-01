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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:34 Суббота, 14 марта



Уже в субботу в погоде столичного региона произойдут существенные перемены. Во второй половине дня, после прохождения холодного атмосферного фронта, температура воздуха начнет понижаться и переберется через ноль в сторону отрицательных значений. Сохранится порывистый ветер, а осадки поменяют фазу. Московскую землю вновь покроет снег.



В весенний период такие "сюрпризы" погода преподносит нередко. Ветреная погода отмечалась в этот день в 1992 году, порывы достигали 17 м/с. А в 2001 году удивила температура. В дневные часы она повысилась до +11.4 градусов, что стало суточным рекордом. А самые суровые морозы в этот день отмечались в далеком 1917 году. Под утро в городе зафиксировано -28.1 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



В прошлом, 2019 году, отмечался большой суточный ход: под утро температура понизилась до -10.6 градусов, а днем она повышалась до +3.3 градусов. Существенных осадков не было, а высота сугробов в этот день составляла 23 см. / meteonovosti.ru /



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