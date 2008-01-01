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На Чукотку надвигается ураганный ветер

ИА "Метеоновости" / 11:36 Суббота, 14 марта



В последний рабочий день уходящей недели, циклон, который перемещался по акваториям арктических морей с запада на восток, принес сильные снегопады в Чукотский автономный округ, насыпало до 18 мм осадков, ветер усиливался в порывах до 19 м/с, кружила метель.



Циклон медленно продвигается на восток и в предстоящие пару дней на Чукотке сохранятся снегопады и метели, на побережье, в районе Певека, ветер окрепнет в порывах до ураганного, 28-33 м/с.



Такие погодные условия способствуют возникновению нештатных ситуаций в системе ЖКХ, транспорта и связи. / meteonovosti.ru /



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