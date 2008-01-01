Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
14 марта 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклоны штурмуют дальневосточные острова


ИА "Метеоновости" / 12:02 Суббота, 14 марта

  Атмосферные вихри, перемещаясь по акватории Японского моря, поднимаясь к северо-востоку не минуя выходят к дальневосточным островам.

Вот и в минувшую пятницу, один из плеяды циклонов, обрушился сильными снегопадами на Курильские острова, где и выпало до 33 мм осадков, ветер достигал штормовой силы, 28 м/с. Влияние циклона сказалось и на юге Камчатского края, где при ураганном ветре, до 36 м/с, кружила продолжительная метель.

В субботу центр глубокого циклона выйдет на акваторию Охотского моря, и будет засыпать снегопадами, местами сильными южную половину Камчатского края при ветре штормовой силы, 25-30 м/с, метель. В воскресенье циклон переместится на север края, где и ожидаются сильный снег, и порывистый ветер.

Этот же циклон в субботу на севере Курильской гряды отметится снегом, в воскресенье - сильным, метелями. В субботу ветер усилится в порывах 25-30 м/с, в воскресенье он ослабеет до 19-24 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+7
Вс.
15 мар.
-2
Пн.
16 мар.
+5
Вт.
17 мар.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Зигиншор		 -40
Белая Гора

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Дера-Исмаил-Хан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100