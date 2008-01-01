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Циклоны штурмуют дальневосточные острова

ИА "Метеоновости" / 12:02 Суббота, 14 марта



Атмосферные вихри, перемещаясь по акватории Японского моря, поднимаясь к северо-востоку не минуя выходят к дальневосточным островам.



Вот и в минувшую пятницу, один из плеяды циклонов, обрушился сильными снегопадами на Курильские острова, где и выпало до 33 мм осадков, ветер достигал штормовой силы, 28 м/с. Влияние циклона сказалось и на юге Камчатского края, где при ураганном ветре, до 36 м/с, кружила продолжительная метель.



В субботу центр глубокого циклона выйдет на акваторию Охотского моря, и будет засыпать снегопадами, местами сильными южную половину Камчатского края при ветре штормовой силы, 25-30 м/с, метель. В воскресенье циклон переместится на север края, где и ожидаются сильный снег, и порывистый ветер.



Этот же циклон в субботу на севере Курильской гряды отметится снегом, в воскресенье - сильным, метелями. В субботу ветер усилится в порывах 25-30 м/с, в воскресенье он ослабеет до 19-24 м/с. / meteonovosti.ru /



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