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Новости погоды


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На севере Западной Сибири температура вновь бьет рекорды


ИА "Метеоновости" / 12:26 Суббота, 14 марта

  Очередной атлантический циклон, в минувшую пятницу охватил своим обширным теплым сектором большую часть Западной Сибири. Среднесуточная температура воздуха превысил климатическую норму на 6-8, а в отдельных районах и на 10 градусов.

Больше всего рекордов температуры зафиксировано в Ямало-Ненецком округе, где температура повышалась до положительных значений.

Среди рекордсменов Марресаля и Антипаюта где воздух прогревался до 1.2-1.3 градусов. Абсолютные максимумы температуры для 13 марта обновились в Новом Порту, Тазовском, столице округа - Салехарде. В Надыме столбик термометра добрался до отметки 6 градусов, в населенном пункте Толька до 6.5, в Тарко-Сале до 4.6 градусов.

Аномально высокие значения температуры наблюдались 13 марта и в Среднем течении Оби. Команду рекордсменов возглавляет столица Ханты-Мансийского округа - Ханты-Мансийск, где воздух прогревался до 4.8oградуса, тем самым обновился рекорд 1967года. В Саранпауле новый абсолютный максимум для 13 марта 6.3, в Няксимволе 7.5, в Ларьяке 8.5, в Угуте столбик термометра почти добрался до 9.7 градуса. / meteonovosti.ru /
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