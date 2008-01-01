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На севере Западной Сибири температура вновь бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 12:26 Суббота, 14 марта



Очередной атлантический циклон, в минувшую пятницу охватил своим обширным теплым сектором большую часть Западной Сибири. Среднесуточная температура воздуха превысил климатическую норму на 6-8, а в отдельных районах и на 10 градусов.



Больше всего рекордов температуры зафиксировано в Ямало-Ненецком округе, где температура повышалась до положительных значений.



Среди рекордсменов Марресаля и Антипаюта где воздух прогревался до 1.2-1.3 градусов. Абсолютные максимумы температуры для 13 марта обновились в Новом Порту, Тазовском, столице округа - Салехарде. В Надыме столбик термометра добрался до отметки 6 градусов, в населенном пункте Толька до 6.5, в Тарко-Сале до 4.6 градусов.



Аномально высокие значения температуры наблюдались 13 марта и в Среднем течении Оби. Команду рекордсменов возглавляет столица Ханты-Мансийского округа - Ханты-Мансийск, где воздух прогревался до 4.8oградуса, тем самым обновился рекорд 1967года. В Саранпауле новый абсолютный максимум для 13 марта 6.3, в Няксимволе 7.5, в Ларьяке 8.5, в Угуте столбик термометра почти добрался до 9.7 градуса. / meteonovosti.ru /



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