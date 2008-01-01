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Новости погоды


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На Европейский юг надвигаются заморозки


ИА "Метеоновости" / 13:18 Суббота, 14 марта

  В последний рабочий день уходящей недели погода радовала жителей южных районов Европейской территории рекордным теплом. В ряде населенных пунктов Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, в Ставрополье и Краснодарском крае 13 марта были обновлены инструментальные наблюдения за погодой. Воздух прогревался до 15-18, а в отдельных пунктах было и выше 20 градусов тепла. Среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 8-10 градусов.

Еще в субботу на юге Европейской территории сохранится очень теплая погода, поэтому и могут быть обновлены максимальные значения температуры.

Но уже в воскресенье бразды правления перейдут к антициклону. По его восточной периферии на Европейский юг начнется вторжение арктического воздуха. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в районе Сочи - сильные, в предгорных и горных районах Краснодарского края и Адыгеи налипание мокрого снега на проводах и деревьях, порывы северного, северо-западного ветра местами достигнут 15-20 м/с. Ночью температура понизится до 1..6, при прояснениях до -4, в Ростовской и Волгоградской областях до -6 градусов, в ночные и утренние часы заморозок местами прихватит воздух в Адыгее и Краснодарском крае, кроме Сочи до -1..-6 градусов.

Зона заморозков охватит и Крым, в период с 15 по 18 марта в степных и предгорных районах ночью и утром в воздухе и на поверхности почвы до -2..-7 градусов. / meteonovosti.ru /
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